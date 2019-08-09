Боттас: нынешний сезон — лучший в карьере

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что считает нынешний сезон лучшим в карьере в Формуле-1.
«Плюс нынешнего сезона в том, что он стал лучшим в карьере. Я продолжаю прогрессировать. В квалификациях всё складывается неплохо, я становлюсь всё лучше и лучше. В Венгрии всё сложилось не лучшим образом, но это был совершенно другой случай.
Минус же в том, что в некоторых гонках мы потеряли возможности, которые у нас были. Иногда дело было в команде, а иногда — во мне. Так что мы всё ещё продолжаем пребывать в поисках стабильности, того, чего нам не хватало в последних гонках", — приводит слова финна Motorsport Week.
После двенадцати этапов чемпионата мира Боттас занимает второе место в общем зачёте, отставая от Льюиса Хэмилтона на 62 балла.
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