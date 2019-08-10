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Источник: «Тойота» в ближайшее время объявит о участии Алонсо в «Дакаре»-2020

Источник: «Тойота» в ближайшее время объявит о участии Алонсо в «Дакаре»-2020
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1, чемпион WEC, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Фернандо Алонсо в ближайшее время подпишет контракт с программой «Тойоты» для участия в ралли «Дакар» 2020 года, сообщает Motorsport.

Будущее Фернандо Алонсо пока не определено — испанец принял решение покинуть чемпионат WEC. Сулхи связывали Алонсо с возможным возвращением в Формулу-1 в составе команды «Ред Булл» в качестве замены французу Пьеру Гасли, кроме того, руководитель программы «Макларена» Зак Браун заявил, что двери команды открыты для сотрудничества с Алонсо в чемпионате IndyCar, в котором в следующем сезоне команда будет заявлена на полный сезон.

Сам Алонсо ранее опубликовал анонс в «Инстаграме», отметив, что следующий вызов будет очень сложным и ему предстоит посвятить подготовке к нему несколько месяцев.

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