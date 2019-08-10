Ферстаппен: Хэмилтон годами не чувствует давления напарника по команде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что действующий чемпион мира и лидер общего зачёта в нынешнем сезоне гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уже давно не выступает под давлением напарника по команде.
«Думаю, Хэмилтон годами не чувствует давления с стороны напарника по команде. В 2016 году он также должен был завоевать титул, но тогда его подвёл двигатель. К тому же после летнего перерыва у него было несколько слабых гонок, из-за этого он и не смог тогда стать чемпионом. В действительности же у него никогда не было по-настоящему серьёзного давления со стороны напарника по команде», — приводит слова голландца GPblog.
Напомним, в 2016 году чемпионом мира стал напарник Хэмилтона Нико Росберг, объявивший о завершении карьеры после триумфального сезона. С 2017 года в одной команде с британцем выступает Валттери Боттас.
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