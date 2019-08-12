Инженер «Уильямса» считает, что Расселл лучше Кубицы адаптируется к шинам
Инженер «Уильямса» Дэйв Робсон считает, что пилоты команды Джордж Расселл и Роберт Кубица испытывают разные ощущения в болидах из-за работы с шинами. Ранее Кубица неоднократно намекал, что у его напарника может быть более качественный болид, но в «Уильямсе» эти слухи неизменно опровергли. По мнению Робсона, Расселл лучше адаптируется к шинам «Пирелли».
«Я полагаю, что всё дело в шинах. Когда пилотов разделяет такое большое расстояние, а машины у них идентичные, шины являются единственным объяснением», — цитирует Робсона RaceFans.
Расселл побеждал своего напарника во всех гонках текущего сезона. Тем не менее, Джордж пока так и не набрал ни одного очка, а Кубица сумел принести первый балл своей команде.
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