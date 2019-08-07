Уильямс: я действительно верю, что «Уильямс» преодолел сложный период

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подвела итоги первой половины нового сезона. Она подчеркнула, что настроена оптимистично, несмотря на неудачные результаты. В первой половине сезона «Уильямс» набрал лишь одно очко.

«Я уже об этом говорила, ничего нового. Это не новость или секрет, но я действительно верю, что «Уильямс» преодолел сложный период.

Я думаю, что работу, которую мы вели, люди не видят, ведь речь идёт о том, что происходит за сценой. Изменения в «Уильямсе» есть, я горжусь этим. Они помогут сформировать будущее. И я с оптимизмом смотрю вперёд», — цитирует Клэр Уильямс RaceFans.

Единственное очко команде принёс Роберт Кубица, который после серии штрафов конкурентов попал в очковую зону во время Гран-при Германии.