Штайнер: «Хаас» не хочет становиться тренировочной площадкой для пилотов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию, которая сложилась с пилотами команды. Ранее появились слухи о возможном уходе Ромена Грожана. Не исключено, что «Хаас» может избавиться и от Кевина Магнуссена. Гонщики команды неоднократно попадали в аварии друг с другом в текущем сезоне.
«Мы не хотим приглашать пилота на один сезон, это непродуктивно. Нам нужен гонщик на длительный срок. Я не знаю, кого нам там сватают, но нам нужны гонщики, способные выступать не один сезон. Мы не хотим превращаться в тренировочную площадку.
Верляйн? Он не выступал в Формуле-1 два года, ему будет сложно вернуться. Да и хочет ли он возвращаться? Это второй вопрос. Он выступает в Формуле-Е. Конечно, возвращение в Формулу-1 является его желанием, но он рискует. Хочет ли он рисковать? Нужно спрашивать у него», — цитирует Штайнера GPToday.
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