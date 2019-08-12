Косаченко: шансы Квята вернуться в «Ред Булл» в следующем году невысоки

Известный автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала решение «Ред Булл» перевести Пьера Гасли в «Торо Россо» и взять на его место новичка Формулы-1 Александера Албона, а не более опытного Даниила Квята.



«Очень многие решения принимаются в летний перерыв. Скорее всего, здесь нет ничего неожиданного. И господин Марко, и господин Хорнер знают, на что способен Даниил Квят на быстрой машине. Теперь нужно понять, на что способен молодой спортсмен. Это и есть основное объяснение. Им надо понимать, кого брать на следующий сезон. Для этого есть небольшая часть чемпионата. Там будет много трасс, где Албон ещё не выступал. Будут оценивать, на что он способен.



Не рискует ли «Ред Булл» испортить Албону карьеру, слишком рано переведя его на повышение? Никто не говорит, что Албон навечно там. Юный Ферстаппен пришёл, и мы тоже хватались за головы: «Смотрите на этого парня, он выигрывает гонки». Возраст не имеет никакого значения. Вспомните того же Хэмилтона.



Это просто внутренняя политика, нужны спортсмены, которые в случае чего готовы заменить. Представьте, что Ферстаппен уйдёт. Нужен кто-то, кто может заменить. Если Ферстаппен подписан на долгий период, это значит, что Квят отсидел бы вторым пилотом несколько лет. Сейчас для Албона нормальная ситуация, он может быть вторым пилотом, если останется в следующем году, подготовится.



Шансы Квята вернуться в «Ред Булл» в следующем году невысоки. Сейчас придёт Албон, пусть сначала он покажет себя», — сказала Косаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника Как ни странно, логика в этом есть.