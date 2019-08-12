Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника

Руководители «Ред Булл» в очередной раз подтвердили: в Формуле-1 никогда не стоит доверять официальным заявлениям насчёт контрактов. Кристиан Хорнер и Хельмут Марко неоднократно заверяли, что Пьер Гасли сохранит своё место в команде до конца сезона-2019, несмотря на откровенно слабые выступления. Однако стоило наступить летней паузе – и прилетело официальное заявление: уже с Гран-при Бельгии новым напарником Макса Ферстаппена станет новичок Формулы-1 Александер Албон. Продвинули именно его, а не более опытного россиянина Даниила Квята. Анализируем свежие новости.

Почему убрали Гасли

С первым пунктом всё понятно. Французский гонщик откровенно не потянул новый уровень. Начав с аварий на зимних тестах, Гасли с первых же Гран-при уступал Ферстаппену пропасть и конкурировал не с другими пилотами топ-команд, а с середняками, которыми регулярно уступал. В «Ред Булл» долго верили, что француз вот-вот адаптируется и выйдет ну если не на уровень Макса, то просто на сколько-нибудь приемлемый. Иногда Гасли демонстрировал вспышки скорости, но обычно дело касалось или свободных заездов, или одного из сегментов квалификации, после чего Пьер вновь проваливался.



Последние Гран-при окончательно убедили «Ред Булл»: пора что-то менять. В то время как Ферстаппен выиграл две гонки и тащит команду на второе место в Кубке конструкторов, его напарник ни разу не был близок даже к подиуму, а в Венгрии в очередной раз провалился в квалификации и проиграл Максу круг в гонке. Тем самым Гасли подписал себе приговор, который в понедельник привели в исполнение.

«Макларен» поставил задачу Сайнсу обойти Гасли в зачёте пилотов

Почему Албон, а не Квят

Казалось бы, всё говорило о том, что если «Ред Булл» решится на замену прямо в ходе чемпионата, то наверх отправится Квят. Он уже знает команду, он гораздо опытнее и, в конце концов, выступает в этом сезоне немного сильнее Албона: 26-17 по очкам, 7-5 в гонках, 6-6 в квалификациях.



В этом сезоне Даниил доказал, что стал психологически устойчивее, действует хладнокровнее и не должен сломаться под давлением. Всё это сильно помогло бы, когда нужно перепрыгивать из одного кокпита в кокпит. Однако повысили Албона.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Не спешите ругать «Ред Булл»: в действиях руководства тоже есть своя логика. Во-первых, для новичка Александер проводит действительно сильный сезон: он уступает Квяту совсем чуть-чуть и довольно стабилен. Даниил не доминировал над напарником. Уже очевидно, что когда прошлой осенью «быки» рыскали по трансферному рынку, то сделали абсолютно верный выбор.



Предстоящие девять Гран-при позволят «Ред Булл» гораздо лучше оценить потенциал Албона, а также его возможности здесь и сейчас. Выдержит ли таиландец резко возросшее давление? Как быстро сработается с новым окружением? Насколько убедителен будет, когда в соперниках окажутся Хэмилтон и Феттель? Только посадив Албона сейчас, «Ред Булл» примет максимально обоснованное решение насчёт состава пилотов на 2020 год: у них будут три гонщика с опытом выступлений за «быков».



Да, вероятно, Квят отработал бы концовку чемпионата лучше и повысил шансы «быков» на второе место в Кубке конструкторов, но Марко и Хорнер мыслят стратегически и уже сейчас думают о сезоне-2020, где – с учётом нынешнего уровня команды и дальнейшего прогресса «Хонды» — становится вполне реальной борьба за чемпионство.

Косаченко: шансы Квята вернуться в «Ред Булл» в следующем году невысоки

Что будет дальше с Квятом и не только

В пресс-релизе «Ред Булл» было специально подчёркнуто: предстоящие девять гонок в исполнении Албона позволят команде «принять информированное решение насчёт того, кто станет напарником Макса в 2020-м». Так что в теории шансы на место в главной команде остаются и у Квята, и даже у Гасли.



Очевидно, наибольшие шансы теперь у Албона, мяч на его стороне. Благодаря слабеньким выступлениям Гасли у таиландца есть большое пространство для манёвра: от него не потребуют моментально оказаться на уровне Ферстаппена. Сокращение отставания от Макса условно до двух-трёх десятых и адекватный пилотаж с «отщипыванием» очков у «Феррари» могут оказаться достаточными, чтобы «Ред Булл» оставил Албона ещё минимум на сезон. В принципе ничего страшного не случится, даже если Алекс повторит уровень Гасли – просто вернут обратно в «Торо Россо», но для себя пометят – нет, это не новый Ферстаппен.

Задача Квята понятна: сохранять спокойствие и громить Гасли. Если россиянин не сможет опережать Пьера, руководство «Ред Булл» логично задастся вопросом: зачем отправлять на повышение гонщика, который не быстрее «пониженного» пилота? В принципе для Даниила ничего не меняется – как и прежде, главным соперником остаётся напарник. При этом в распоряжении Квята знакомая машина и бригада инженеров – есть все условия.

Что же до Гасли, то ему теперь предстоит цепляться за место в Формуле-1. Возвращение в «Ред Булл» может случиться лишь при совпадении трёх факторов: Албон проваливается ещё сильнее, сам Пьер обретает прежнюю скорость и опережает Квята, а «быки» не решаются найти кого-то на стороне. Сейчас Гасли скорее нужно думать о том, чтобы он в принципе остался в программе «Ред Булл» — уж больно слабо француз смотрелся в первой половине 2019-го. Задача непростая: мы помним, как угодил в депрессию Квят в 2016-м. Правда, если замена Даниила тогда была довольно внезапной и просто по-человечески жёсткой, то Гасли наверняка догадывался, что его ждёт. Плюс впереди есть длинная летняя пауза, чтобы успокоиться и прийти в себя.

Если вы хотите прогноз (только предупреждаю, они у меня редко сбываются), то есть ощущение, что в 2020 году составы «Ред Булл» и «Торо Россо» останутся такими же, как на Гран-при Бельгии. Российские болельщики будут желать Албону слабеньких выступлений, это нормально. Но вместе с тем давайте порадуемся за пилота, который ещё в начале 2018-го еле-еле сохранил место в Формуле-2 – с предупреждением от команды, что его могут убрать, если найдут пилота с деньгами. Спустя всего полтора года Александер получит машину, с которой можно побеждать в гонках. Чудеса в Формуле-1 всё ещё случаются.