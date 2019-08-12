Штайнер: пилоты хотят выступать за «Хаас», это доказывает — мы не мёртвые

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пилоты заинтересованы в сотрудничестве с их командой и обращались к нему по поводу контракта на следующий сезон.



«В гонках мы постоянно сталкиваемся с трудностями, но думаю, что люди видят ту большую работу, что мы проделываем, чтобы найти нужные решения. Пилоты по-прежнему заинтересованы в том, чтобы выступать в нашем составе, потому что мы не слабы как команда.



Пилоты приходят и разговаривают с нами. У нас не мёртвый коллектив. У нас было много проблем, но мы — команда, которая может прогрессировать, несмотря на то что у нас был трудный период. Сейчас просто идут разговоры, так что придётся подождать чуть дольше, чтобы получить какие-то конкретные заявления», — приводит слвоа Гюнтера Штайнера Ekstra Bladet.

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