Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Штайнер: пилоты хотят выступать за «Хаас», это доказывает — мы не мёртвые

Штайнер: пилоты хотят выступать за «Хаас», это доказывает — мы не мёртвые
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пилоты заинтересованы в сотрудничестве с их командой и обращались к нему по поводу контракта на следующий сезон.

«В гонках мы постоянно сталкиваемся с трудностями, но думаю, что люди видят ту большую работу, что мы проделываем, чтобы найти нужные решения. Пилоты по-прежнему заинтересованы в том, чтобы выступать в нашем составе, потому что мы не слабы как команда.

Пилоты приходят и разговаривают с нами. У нас не мёртвый коллектив. У нас было много проблем, но мы — команда, которая может прогрессировать, несмотря на то что у нас был трудный период. Сейчас просто идут разговоры, так что придётся подождать чуть дольше, чтобы получить какие-то конкретные заявления», — приводит слвоа Гюнтера Штайнера Ekstra Bladet.

Штайнер: «Хаас» не хочет становиться тренировочной площадкой для пилотов
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент