Эксперты Sky Sports сильнее верят в переход Феттеля в РБ после перевода Албона

Эксперты телеканала Sky Sports Тед Кравиц и Карун Чандхок считают, что переход Александера Албона на место Пьера Гасли в состав «Ред Булл» из «Торо Россо» только повышает шансы возможного возвращения немецкого гонщика Себастьяна Феттеля в состав австрийской команды.



«Не похоже, что слухам о возвращении Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» конец. Думаю, это было бы золотом для зрителей, если бы Феттель и Макс Ферстаппен оказались в составе «Ред Булл», Алонсо и Леклер — в «Феррари», а Льюис Хэмилтон и Эстебан Окон — в «Мерседесе», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.



«Переход Албона делает более вероятным, что Феттель станет пилотом «Ред Булл» вместе с Ферстаппеном в «Ред Булл», — добавил Кравиц.

Испанские СМИ считают, что Феттель может заменить Албона в 2020 году