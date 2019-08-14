Эксперты Sky Sports сильнее верят в переход Феттеля в РБ после перевода Албона
Эксперты телеканала Sky Sports Тед Кравиц и Карун Чандхок считают, что переход Александера Албона на место Пьера Гасли в состав «Ред Булл» из «Торо Россо» только повышает шансы возможного возвращения немецкого гонщика Себастьяна Феттеля в состав австрийской команды.
«Не похоже, что слухам о возвращении Себастьяна Феттеля в «Ред Булл» конец. Думаю, это было бы золотом для зрителей, если бы Феттель и Макс Ферстаппен оказались в составе «Ред Булл», Алонсо и Леклер — в «Феррари», а Льюис Хэмилтон и Эстебан Окон — в «Мерседесе», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.
«Переход Албона делает более вероятным, что Феттель станет пилотом «Ред Булл» вместе с Ферстаппеном в «Ред Булл», — добавил Кравиц.
Испанские СМИ считают, что Феттель может заменить Албона в 2020 году
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