Испанские СМИ считают, что Феттель может заменить Албона в 2020 году

В Испани предполагают, что замена Пьера Гасли на Александера Албона в составе команды «Ред Булл» может стать первым шагом на пути к возвращению Себастьяна Феттеля в состав австрийской команды. По мнению журналистов El Confidencial, в случае провала Албона в роли напарника Макса Ферстаппена «Ред Булл» с низкой долей вероятности примет решение взять кого-то со стороны, как и подписать контракт с кем-то среди тех, кто уже уходил из австрийской команды, как Даниил Квят, Пьер Гасли, Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс.
В таком случае австрийский коллектив всерьёз может рассматривать кандидатуру Себастьяна Феттеля в качестве напарника Макса Ферстаппена в 2020 году.
Напомним, сегодня, 12 августа, «Ред Булл» объявил о замене Пьера Гасли на Александера Албона. Гасли же отправится выступать за «Торо Россо» вместе с Даниилом Квятом.
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