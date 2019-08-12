Испанские СМИ считают, что Феттель может заменить Албона в 2020 году

В Испани предполагают, что замена Пьера Гасли на Александера Албона в составе команды «Ред Булл» может стать первым шагом на пути к возвращению Себастьяна Феттеля в состав австрийской команды. По мнению журналистов El Confidencial, в случае провала Албона в роли напарника Макса Ферстаппена «Ред Булл» с низкой долей вероятности примет решение взять кого-то со стороны, как и подписать контракт с кем-то среди тех, кто уже уходил из австрийской команды, как Даниил Квят, Пьер Гасли, Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс.



В таком случае австрийский коллектив всерьёз может рассматривать кандидатуру Себастьяна Феттеля в качестве напарника Макса Ферстаппена в 2020 году.



Напомним, сегодня, 12 августа, «Ред Булл» объявил о замене Пьера Гасли на Александера Албона. Гасли же отправится выступать за «Торо Россо» вместе с Даниилом Квятом.

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника Как ни странно, логика в этом есть.