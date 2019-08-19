Боттас: в следующем году я буду в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что он не переживает по поводу контракта на сезон 2020 года и уверен, что останется в Формуле-1.



«Думал ли я посвятить себя выступлениям в ралли? Вообще — нет, но в будущем всё возможно. Однако в следующем сезоне я по-прежнему буду в Формуле-1. Я не скажу, что сильно переживаю из-за контракта. Остаётся только ждать развития событий, так что я сконцентрирован на своей текущей работе. Мне приходится отвечать на телефонные звонки, но в остальном мои мысли сейчас заняты другим. Мне бы хотелось подписать контракт на более долгий срок, но ситуация складывается так, как складывается. Но, возможно, мой следующий контракт будет уже многолетним», — приводит слова Валттери Боттаса Iltalehti.

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