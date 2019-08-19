Ферстаппен считает, что ему могут навязать борьбу Норрис, Расселл и Албон
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подчеркнул, что он видит в качестве потенциальных соперников среди молодых пилотов не только Шарля Леклера.
«Мы жёстко боремся между собой, и конечно, у нас были такие моменты начиная с картинга. Но думаю, что мы все растём и становимся выше этого, сейчас мы оба в Формуле-1 и мы исполнили мечту.
Мы оба выступаем именно там, где мы хотели, когда мы были в картинге. Это была наша мечта. Нам удалось попасть в Формулу-1 вместе, это потрясающе. Я уважаю Шарля. Он прекрасный пилот, но я не собираюсь бороться только с ним. Есть много молодых талантов, таких как Ландо Норрис, возможно, Джордж Расселл и Алксандер Албон», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.
Леклер: в детстве с Ферстаппеном даже не говорили друг другу «пока»
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