Леклер: в детстве с Ферстаппеном даже не говорили друг другу «пока»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о сложных взаимоотношениях, которые у него были в детстве с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Оба в детстве принимали участие в соревнованиях по картингу.

«Мы даже не говорили друг другу «пока», когда были детьми. Тогда мы не могли разделить человека и гонщика, мы были недостаточными зрелыми. Теперь, к счастью, мы разделяем борьбу на трассе с личными взаимоотношениями.

В Австрии мне не удавалось угнаться за Максом. В Бахрейне была другая ситуация, было сложно принять поражение. Но я участвую в гонках с трёх лет, я научился сразу переворачивать страницу», — цитирует Леклера Corriere della Sera.

Леклер в текущем сезоне занимает пятое место в зачёте пилотов, набрав 132 очка. Ферстаппен расположился на третьей строчке (181).