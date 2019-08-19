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Леклер: в детстве с Ферстаппеном даже не говорили друг другу «пока»

Леклер: в детстве с Ферстаппеном даже не говорили друг другу «пока»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о сложных взаимоотношениях, которые у него были в детстве с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Оба в детстве принимали участие в соревнованиях по картингу.

«Мы даже не говорили друг другу «пока», когда были детьми. Тогда мы не могли разделить человека и гонщика, мы были недостаточными зрелыми. Теперь, к счастью, мы разделяем борьбу на трассе с личными взаимоотношениями.

В Австрии мне не удавалось угнаться за Максом. В Бахрейне была другая ситуация, было сложно принять поражение. Но я участвую в гонках с трёх лет, я научился сразу переворачивать страницу», — цитирует Леклера Corriere della Sera.

Леклер в текущем сезоне занимает пятое место в зачёте пилотов, набрав 132 очка. Ферстаппен расположился на третьей строчке (181).

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