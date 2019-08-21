Хэмилтон сравнил изменение регламента Формулы-1 с Брекзитом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о грядущих изменениях технического регламента Формулы-1. По мнению британца, оглядываться в прошлое не стоит.
«Стоит ли брать что-то из прошлого? Наверное, нет. Если посмотреть на производителей машин, они идут вперёд, используют новые технологии, всё эволюционирует. Назад никто не смотрит.
Я даже не знаю, уместно ли смотреть назад. Можно использовать некоторые элементы и доработать их, чтобы улучшить наш вид спорта. И именно над этим все работают.
Никто не знает, как всё сложится в 2021 году с изменениями правил. Это всё немного напоминает Брекзит. Кто знает, принесут такие изменения пользу или нет. Мы узнаем об этом только тогда, когда наступит нужное время», — цитирует Хэмилтона GPToday.
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