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Хэмилтон сравнил изменение регламента Формулы-1 с Брекзитом

Хэмилтон сравнил изменение регламента Формулы-1 с Брекзитом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о грядущих изменениях технического регламента Формулы-1. По мнению британца, оглядываться в прошлое не стоит.

«Стоит ли брать что-то из прошлого? Наверное, нет. Если посмотреть на производителей машин, они идут вперёд, используют новые технологии, всё эволюционирует. Назад никто не смотрит.

Я даже не знаю, уместно ли смотреть назад. Можно использовать некоторые элементы и доработать их, чтобы улучшить наш вид спорта. И именно над этим все работают.

Никто не знает, как всё сложится в 2021 году с изменениями правил. Это всё немного напоминает Брекзит. Кто знает, принесут такие изменения пользу или нет. Мы узнаем об этом только тогда, когда наступит нужное время», — цитирует Хэмилтона GPToday.

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