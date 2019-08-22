Боттас рассказал о любимых трассах
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, какие трассы являются его любимыми.
«У меня есть несколько любимых трасс. «Сузука», «Спа» и Монако. Первые две мне импонируют потому, что они очень быстрые, на них можно в полной мере прочувствовать возможности болида Формулы-1. Там настоящие американские горки — быстрые повороты, перепады высот. Мне очень нравится пилотировать на этих трассах.
Монако же уникальная трасса. Я шесть лет живу в Монако, так что этот этап давно стал для меня особенным. В Монако сложно попасть на подиум, не говоря уже о победе. На этой трассе гонки всегда получаются сложными», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.
- 22 августа 2019
-
01:01
- 21 августа 2019
-
23:54
-
22:49
-
21:40
-
20:23
-
19:44
-
19:01
-
17:57
-
15:56
-
14:08
-
13:25
-
12:27
-
12:12
-
11:15
-
10:27
-
00:36
- 20 августа 2019
-
23:13
-
22:47
-
19:58
-
18:47
-
17:42
-
16:25
-
14:57
-
13:26
-
12:28
-
11:20
-
10:59
-
10:30
-
00:59
- 19 августа 2019
-
23:52
-
22:55
-
21:52
-
20:57
-
19:49
-
18:53
Партнерский контент