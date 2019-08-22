Боттас рассказал о любимых трассах

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, какие трассы являются его любимыми.



«У меня есть несколько любимых трасс. «Сузука», «Спа» и Монако. Первые две мне импонируют потому, что они очень быстрые, на них можно в полной мере прочувствовать возможности болида Формулы-1. Там настоящие американские горки — быстрые повороты, перепады высот. Мне очень нравится пилотировать на этих трассах.



Монако же уникальная трасса. Я шесть лет живу в Монако, так что этот этап давно стал для меня особенным. В Монако сложно попасть на подиум, не говоря уже о победе. На этой трассе гонки всегда получаются сложными», — приводит слова Валттери Боттаса официальный сайт команды.