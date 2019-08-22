Боттас — о «Мерседесе» 1937 года: чтобы им управлять, нужны стальные яйца

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала видеозапись, в которой рассказывается, как Валттери Боттас попробовал себя за рулём болида Mercedes-Benz W125 1937 года. Сам финский пилот сравнил этот автомобиль с ракетой и подчеркнул, что управлять этой машиной может лишь отважный человек.
«Лишь несколько людей в мире управляли этой машиной, так что мне очень повезло. Каждый раз, когда вы управляете ею, вы рискуете жизнью. Так много мощности — это просто невероятно!
Более 600 лошадиных сил. Максимальная скорость свыше 300 км/ч. Практически нет торможения и отсутствует «держак». Нужны стальные яйца, чтобы управлять подобной машиной. Мне постоянно приходилось с ней бороться. Это ракета на колёсах», — сказал Боттас.
Видео доступно на странице Mercedes-AMG F1 в «Твиттере».
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