Боттас: Квят — хороший парень, с ним вижусь чаще, чем с другими пилотами

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о взаимоотношениях с другими пилотами Формулы-1. Боттас сообщил, что ему всегда приятно общаться с российским гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом.

«Даниил — хороший парень, мы отлично ладим. Между гонками в перерывах мы иногда проводим время вместе. Конечно, это бывает нечасто, но с ним я вижусь чаще, чем с другими пилотами.

В Монако я катаюсь на яхте. Но летом в Финляндии здорово, ведь рядом с моим домом много озёр. В основном, я купаюсь в озере после сауны. Но в Монако более тёплая вода, рядом много прекрасных мест, куда можно поехать в свободное время», — цитирует Боттаса Ilta-Sanomat.

И Боттас, и Квят проживают в Монако. В зачёте пилотов Боттас занимает вторую строчку (188), а Квят — девятую (27).