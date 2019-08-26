Кубица признался, что не уверен в своём будущем в Формуле-1

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что не знает, будет ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне. Кубица вернулся в «Королевские гонки» после длительного перерыва. В нынешнем сезоне он набрал всего одно очко и уступил в квалификации на всех этапах Формулы-1 своему напарнику Джорджу Расселлу.

«Я ещё не знаю, чем буду заниматься в 2020 году. Пока нет информации. Есть планы, но не всё зависит от меня. Посмотрим, как всё сложится. Такая же ситуация бывает каждый год. Важно сохранять терпение», — приводит слова Кубицы GPBlog.

Ранее спонсор Кубицы, польская фирма Orlen, сообщила, что довольна выступлением пилота в Формуле-1. В то же время в компании всячески подчёркивали, что ещё рано обсуждать его будущее.