Кубица признался, что не уверен в своём будущем в Формуле-1
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что не знает, будет ли выступать в Формуле-1 в следующем сезоне. Кубица вернулся в «Королевские гонки» после длительного перерыва. В нынешнем сезоне он набрал всего одно очко и уступил в квалификации на всех этапах Формулы-1 своему напарнику Джорджу Расселлу.
«Я ещё не знаю, чем буду заниматься в 2020 году. Пока нет информации. Есть планы, но не всё зависит от меня. Посмотрим, как всё сложится. Такая же ситуация бывает каждый год. Важно сохранять терпение», — приводит слова Кубицы GPBlog.
Ранее спонсор Кубицы, польская фирма Orlen, сообщила, что довольна выступлением пилота в Формуле-1. В то же время в компании всячески подчёркивали, что ещё рано обсуждать его будущее.
Ван дер Гарде не видит перспектив у Кубицы в Формуле-1
- 26 августа 2019
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
-
09:12
-
00:36
- 25 августа 2019
-
23:42
-
22:56
-
21:59
-
20:51
-
19:38
-
18:58
-
17:37
-
16:35
-
16:15
-
14:41
-
14:24
-
12:46
-
11:31
-
11:06
-
10:30
-
09:19
-
00:28
- 24 августа 2019
-
21:51
-
20:05
-
18:36
-
17:58
-
17:20
-
16:58
-
16:20
-
15:47
-
14:32
-
14:00
-
12:04
-
12:04
Партнерский контент