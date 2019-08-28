В интернете появилась ориентировочная версия календаря Ф-1 на следующий сезон
Speedweek опубликовал ориентировочную версию календаря Формулы-1 на следующий сезон. Чемпионат будет состоять из 22 этапов, он начнётся 15 марта в Мельбурне Гран-при Австралии и, как утверждает источник, завершится 29 ноября в Абу-Даби.
Ориентировочный календарь:
15 марта — Австралия
22 марта — Бахрейн
5 апреля — Вьетнам
19 апреля — Китай
3 мая — Нидерланды
10 мая — Испания
24 мая — Монако
7 июня — Азербайджан
14 июня — Канада
28 июня — Франция
5 июля — Австрия
19 июля — Великобритания
2 августа — Венгрия
30 августа — Бельгия
6 сентября — Италия
20 сентября — Сингапур
27 сентября — Россия
11 октября — Япония
25 октября — США
1 ноября — Мексика
15 ноября — Бразилия
29 ноября — Абу-Даби
- 28 августа 2019
-
11:04
-
10:28
-
09:30
-
00:36
- 27 августа 2019
-
23:53
-
23:03
-
21:47
-
20:53
-
19:57
-
18:20
-
17:52
-
16:49
-
15:24
-
14:31
-
13:50
-
12:28
-
11:33
-
10:41
-
09:35
-
00:05
- 26 августа 2019
-
22:57
-
22:06
-
20:39
-
19:40
-
18:53
-
17:31
-
16:55
-
16:22
-
15:31
-
15:22
-
14:19
-
13:20
-
12:16
-
11:30
-
10:25
Партнерский контент