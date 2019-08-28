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В интернете появилась ориентировочная версия календаря Ф-1 на следующий сезон

В интернете появилась ориентировочная версия календаря Ф-1 на следующий сезон
Авто / Формула-1 0

Speedweek опубликовал ориентировочную версию календаря Формулы-1 на следующий сезон. Чемпионат будет состоять из 22 этапов, он начнётся 15 марта в Мельбурне Гран-при Австралии и, как утверждает источник, завершится 29 ноября в Абу-Даби.

Ориентировочный календарь:
15 марта — Австралия
22 марта — Бахрейн
5 апреля — Вьетнам
19 апреля — Китай
3 мая — Нидерланды
10 мая — Испания
24 мая — Монако
7 июня — Азербайджан
14 июня — Канада
28 июня — Франция
5 июля — Австрия
19 июля — Великобритания
2 августа — Венгрия
30 августа — Бельгия
6 сентября — Италия
20 сентября — Сингапур
27 сентября — Россия
11 октября — Япония
25 октября — США
1 ноября — Мексика
15 ноября — Бразилия
29 ноября — Абу-Даби

Источник: Speedweek

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