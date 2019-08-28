В интернете появилась ориентировочная версия календаря Ф-1 на следующий сезон

Speedweek опубликовал ориентировочную версию календаря Формулы-1 на следующий сезон. Чемпионат будет состоять из 22 этапов, он начнётся 15 марта в Мельбурне Гран-при Австралии и, как утверждает источник, завершится 29 ноября в Абу-Даби.

Ориентировочный календарь:

15 марта — Австралия

22 марта — Бахрейн

5 апреля — Вьетнам

19 апреля — Китай

3 мая — Нидерланды

10 мая — Испания

24 мая — Монако

7 июня — Азербайджан

14 июня — Канада

28 июня — Франция

5 июля — Австрия

19 июля — Великобритания

2 августа — Венгрия

30 августа — Бельгия

6 сентября — Италия

20 сентября — Сингапур

27 сентября — Россия

11 октября — Япония

25 октября — США

1 ноября — Мексика

15 ноября — Бразилия

29 ноября — Абу-Даби