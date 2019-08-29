Райкконен: травмировался, занимаясь спортом. Всегда говорил, что пить безопаснее

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал ситуацию с травмой ноги, из-за которой Маркуса Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии и он пропустит этап IndyCar.



«Я потянул мышцу ноги. Посмотрим, как это скажется. Очевидно, что на такой случай должен быть запасной план, было бы глупо не рассматривать вариант с моей заменой на третьего пилота. Есть причины, по которым в командах есть запасные гонщики. Думаю, что это нормальная практика. Впрочем, ситуация осложняется тем, что у Эрикссона должна быть своя гонка в этот уик-энд.



Я получил травму, когда занимался спортом. Я всегда говорил, что выпивать безопаснее, после этого нет никаких травм, только похмелье», — приводит слова Кими Райкконена Crash.