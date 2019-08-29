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Албон признаёт, что переход в «Ред Булл» случился слишком рано

Албон признаёт, что переход в «Ред Булл» случился слишком рано
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признал, что переход в команду произошёл гораздо раньше, чем все ожидали.

«Нужно быть максимально уверенным в себе. Я знаю, как себя чувствую, у меня позади полгода в Формуле-1, так что мне есть куда расти. Когда я вспоминаю Гран-при Австралии и смотрю на себя сейчас, то понимаю, что стал лучше как пилот. Такой прогресс будет только продолжаться. Конечно, переходить в такую команду рано, все хотели бы, чтобы это случилось позже. Но я взволнован и не могу дождаться момента, когда начну.

Чувство неподготовленности? В феврале оно было сильнее, чем сейчас. Беспокойство, стресс — я прошёл через это уже в январе. Макс сейчас на пике, так что бороться будет нелегко», — приводит слова Александера Албона RaceFans.

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