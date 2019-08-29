Албон признаёт, что переход в «Ред Булл» случился слишком рано

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признал, что переход в команду произошёл гораздо раньше, чем все ожидали.
«Нужно быть максимально уверенным в себе. Я знаю, как себя чувствую, у меня позади полгода в Формуле-1, так что мне есть куда расти. Когда я вспоминаю Гран-при Австралии и смотрю на себя сейчас, то понимаю, что стал лучше как пилот. Такой прогресс будет только продолжаться. Конечно, переходить в такую команду рано, все хотели бы, чтобы это случилось позже. Но я взволнован и не могу дождаться момента, когда начну.
Чувство неподготовленности? В феврале оно было сильнее, чем сейчас. Беспокойство, стресс — я прошёл через это уже в январе. Макс сейчас на пике, так что бороться будет нелегко», — приводит слова Александера Албона RaceFans.
- 29 августа 2019
-
20:39
-
19:58
-
18:49
-
17:38
-
16:46
-
16:26
-
16:16
-
16:08
-
15:55
-
15:37
-
15:34
-
15:11
-
14:51
-
13:33
-
13:10
-
13:06
-
12:35
-
11:56
-
11:09
-
10:18
-
09:47
-
00:54
- 28 августа 2019
-
23:57
-
22:59
-
21:42
-
20:35
-
19:25
-
17:20
-
16:20
-
15:16
-
15:05
-
15:05
-
13:29
-
12:28
-
11:54