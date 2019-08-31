Райкконен: с ногой всё в порядке

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бельгии, а также дал понять, что травмированная нога его уже не беспокоит.

«Спасибо, что спросили. С ногой всё в порядке. Но в целом, я не могу быть полностью довольным этим днём. Время на круге хорошее, но нам предстоит проделать много работы с настройками. Верю, если мы приведём баланс в норму, мы сможем добиться прогресса», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».

Напомним, в канун старта гоночного уик-энда были сомнения относительно того, сумеет ли Райкконен принять в нём участие. В ходе летнего перерыва он повредил мышцы ноги. В связи с этим в Бельгию даже прибыл резервист «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон.