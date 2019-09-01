Шварцман: очень переживаю из-за трагедии в гонке Формулы-2

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте во второй гонке Формулы-3 в Спа.



«Гонка была достаточно трудной. Мы стартовали седьмыми, и на первом круге мне удалось пройти несколько человек, прорваться на четвертое место. Поначалу я не рисковал, ехал спокойно. Потом появился сейфти-кар — из-за большой аварии, и режим машины безопасности затянулся. После рестарта у нас началась борьба, можно сказать, за второе место, боролось сразу несколько машин. Только на последнем круге мне удалось прорваться на третье место. В этом плане этап получился позитивным, мы набрали много очков. Надо продолжать работать в том же духе.



Но уик-энд омрачила трагедия в гонке Формулы-2. Это не передать словами, действительно очень трудно поверить в случившееся. Никто не ожидал таких событий, это шок. Очень переживаю из-за произошедшего, хочу поддержать семью Юбера в этот тяжелый момент. Покойся с миром, Антуан», — заявил Шварцман.