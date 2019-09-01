Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом до 65 очков

В Спа завершилась гонка Гран-при Бельгии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Эта победа позволила Леклеру сократить отставание от Себастьяна Феттеля в личном зачёте до 12 очков в борьбе за 4-е место. Лидерство в чемпионате укрепил Льюис Хэмилтон, его преимущество над Боттасом достигло 65 очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 268 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 203 очка

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 169 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 157 очков

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 65 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков

8. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

10. Александер Албон («Ред Булл») — 26 очков

11. Ландо Норрис («Макларен») — 24 очка

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 21 очко

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 21 очко

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 471 очко

2. «Феррари» — 326

3. «Ред Булл» — 254

4. «Макларен» — 82

5. «Торо Россо» — 51

6. «Рено» — 43

7. «Рейсинг Пойнт» — 40

8. «Альфа Ромео» — 32

9. «Хаас» — 26

10. «Уильямс» — 1.