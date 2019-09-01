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Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом до 65 очков

Хэмилтон увеличил преимущество над Боттасом до 65 очков
Авто / Формула-1 0

В Спа завершилась гонка Гран-при Бельгии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Эта победа позволила Леклеру сократить отставание от Себастьяна Феттеля в личном зачёте до 12 очков в борьбе за 4-е место. Лидерство в чемпионате укрепил Льюис Хэмилтон, его преимущество над Боттасом достигло 65 очков.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 268 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 203 очка
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 181 очко
4. Себастьян Феттель («Феррари») — 169 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 157 очков
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 65 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58 очков
8. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко
10. Александер Албон («Ред Булл») — 26 очков
11. Ландо Норрис («Макларен») — 24 очка
12. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очка
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 21 очко
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 21 очко
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 18 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1 очко
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 471 очко
2. «Феррари» — 326
3. «Ред Булл» — 254
4. «Макларен» — 82
5. «Торо Россо» — 51
6. «Рено» — 43
7. «Рейсинг Пойнт» — 40
8. «Альфа Ромео» — 32
9. «Хаас» — 26
10. «Уильямс» — 1.

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