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Андреас Зайдль ответил на вопрос о возможном приглашении Эдриана Ньюи в «Ауди»

Андреас Зайдль ответил на вопрос о возможном приглашении Эдриана Ньюи в «Ауди»
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Генеральный директор Sauber Group Андреас Зайдль ответил на вопрос относительно потенциального приглашения в «Ауди» руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи в 2026 году.

«Конечно, в Формуле-1 есть одно или два имени, которых мы хотели бы видеть в команде. Того, кто не только привносит ноу-хау, но и привлекает внимание своей популярностью. С другой стороны, Формула-1 – это не шоу одного актёра. Для нас важно, чтобы мы собрали сильную команду с правильным настроем, чтобы вместе чего-то достичь. Вот почему при выборе специалистов на ключевые позиции мы следим за тем, чтобы соответствующие сотрудники являли собой образец этой культуры. При этом мы очень привлекательны для ведущих специалистов, и я уверен, что на старте у нас будут нужные люди», — приводит слова Зайдля Auto Motor Und Sport.

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