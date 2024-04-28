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Макглоклин выиграл Гран-при Алабамы IndyCar, Грожан — 12-й. Херта — лидер чемпионата

Макглоклин выиграл Гран-при Алабамы IndyCar, Грожан — 12-й. Херта — лидер чемпионата
Скотт Макглоклин на Гран-при Алабамы IndyCar
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Пилот Team Penske Скотт Макглоклин выиграл Гран-при Алабамы — третий этап IndyCar сезона-2024. Для экс-чемпиона австралийского первенства Supercars это вторая подряд победа на трассе «Барбер Моторспортс Парк» и уже пятая после перехода в IndyCar.

Решающим моментом гонки стал рестарт за три круга до финиша после того, как судьи вынуждены были выбросить жёлтые флаги из-за вылета Кристиана Расмуссена. Макглоклин, который до этого уверенно возглавлял пелотон, смог удержаться впереди партнёра по команде Уилла Пауэра, а третьим финишировал дебютант Линус Лундквист из команды Chip Ganassi Racing.

Четвёртым финишировал Феликс Розенквист, а пятую позицию занял Алекс Палоу, который на финальном стинте вынужден был экономить топливо и в итоге пропустил двух соперников. Следом расположились Кристиан Лундгор, Сантино Ферруччи и Колтон Херта.

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан финишировал на 12-м месте, а Маркус Эрикссон расположился на 18-й строчке. В гонке также выступал экс-пилот Формулы-2 Лука Гьотто — он занял 21-е место, опередив Патрисио О’Уорда, оштрафованного за столкновение с соперником, и Тео Пуршера.

IndyCar. Гран-при Алабамы (топ-10):
1. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 90 кругов.
2. Уилл Пауэр (Team Penske) +1,3 сек.
3. Линус Лундквист (Chip Ganassi Racing) +2,4.
4. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +4,5.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +5,3.
6. Кристиан Лундгор (Rahal Letterman Lanigan) +6,0.
7. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +6,6.
8. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +7,5.
9. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +8,0.
10. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) +8,5.

Новым лидером общего зачёта по итогам этапа в Алабаме стал Колтон Херта, который на один балл опережает Уилла Пауэра. Третью строчку по-прежнему занимает Алекс Палоу, а вслед за ним расположились Скотт Диксон, Феликс Розенквист и Пато О’Уорд.

Общий зачёт (топ-10):
1. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 101 очко.
2. Уилл Пауэр (Team Penske) — 100.
3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 98.
4. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 94.
5. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 87.
6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 72.
7. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 67.
8. Линус Лундквист (Chip Ganassi Racing) — 62.
9. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 59.
10. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 58.

Следующий этап IndyCar — гонка Sonsio Grand Prix — пройдёт на дорожной трассе в Индианаполисе, ранее принимавшей Гран-при США Формулы-1, 11 мая.

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