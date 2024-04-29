Байер назвал главного кандидата на место в «РБ»

Генеральный директор «РБ» Питер Байер высказался о потенциальном изменении состава пилотов в 2025 году.

«Пока рано говорить о шансах Лоусона. Это зависит от того, как будет меняться ситуация на рынке. Если в нашей команде произойдут перемены, есть большая вероятность того, что выбор падёт на Лиама.

Пока рано говорить, поскольку мы не знаем, как обстоят дела в «Ред Булл». Потенциально это [повышение Лоусона до статуса боевого пилота] может произойти в этом году, я думаю. Он является нашим резервистом, и мы чётко сказали, что он кандидат номер один на место, если оно освободится », — приводит слова Байера издание Speedcafe.

Напомним, Лоусон провёл пять гонок в сезоне-2023, показав лучший результат в Сингапуре, где занял девятое место.