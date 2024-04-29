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Марко высказался о Ферстаппене в контексте новостей о напряжении внутри «Ред Булл»

Марко высказался о Ферстаппене в контексте новостей о напряжении внутри «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене в свете появляющихся в прессе новостей о напряжении внутри гоночного коллектива.

«Борьба за власть в «Ред Булл»? Это политика, которой я сейчас не занимаюсь. Всё дело лишь в том, чтобы завоевать следующий титул. Что касается Макса, то он просто невероятно сосредоточен. И ему не нужна команда, которая поможет в таких ситуациях. Он является исключением. Ему всего 27 лет. В любом случае он делает своё дело, и это здорово», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.

В настоящий момент после пяти этапов Ферстаппен располагается на первой строчке в личном зачёте пилотов со 110 очками. У его ближайшего преследователя, товарища по команде Серхио Переса, 85 баллов. Третье место с 76 очками занимает Шарль Леклер из «Феррари».

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