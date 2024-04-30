Зафнауэр ответил на слова Фамена, связавшего провал «Альпин» с его работой

Бывший глава «Альпин» Отмар Зафнауэр ответил на высказывание нынешнего руководителя Бруно Фамена.

Напомним, Фамен, комментируя провальный старт сезона, заявил, что машина 2024 года является результатом работы предыдущего руководства.

«Все переключаются на машины следующего года после летнего перерыва. Можно поменять монокок, поменять геометрию… Вы что-то меняете и делаете это преимущественно ради аэродинамической выгоды. Вы начинаете экспериментировать, и это может не подойти к машине. Именно это и произошло.

Мы с Аланом Пермейном ушли в июле, и после этого началась работа над машиной следующего года. Пэт Фрай тоже завершил работу. Несведущим можно сказать, что все проблемы из-за этих парней, но я так не считаю», — приводит слова Зафнауэра издание The Race.