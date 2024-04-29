Спроектированный искусственным интеллектом гиперкар поступит в производство в этом году

Компания Czinger Vehicles в течение запустит серийное производство гиперкаров Czinger 21C, а первый покупатель получит машину уже этим летом, сообщает издание CarBuzz со ссылкой на представителя марки.

Производить автомобили будут на новом заводе Area 21 в городе Торранс, штат Калифорния. Строительство завода завершится в течение нескольких недель, после чего компания приступит к сборке автомобилей.

Czinger 21C Фото: Czinger

Гиперкар Czinger 21C был представлен в 2020 году. Одна из его особенностей в том, что в его разработке наравне с человеком принимал участие искусственный интеллект, а при создании компонентов используются технологии 3D-печати. Автомобиль также обладает необычной компоновкой: в нём два кресла, и пассажирское сидение расположено не сбоку, а позади водителя.

Czinger 21C оснащён гибридной силовой установкой: 2,88-литровый твин-турбо двигатель V8 дополнен тремя электромоторами. В общей сложности автомобиль обладает мощностью 1267 лошадиных сил.

Czinger 21C Фото: Czinger

В процессе разработки прототип Czinger 21C установил сразу два рекорда, однако в марте его время на «Трассе Америк» перебил Hennessey Venom F5. Тем не менее на «Лагуна Секе» Czinger 21C по-прежнему остаётся самым быстрым серийным автомобилем — Джоэль Миллер проехал круг за 1.25,44, превзойдя предыдущее достижение Рэнди Побста на McLaren Senna (1.27,62).

В Czinger планируют выпустить 80 таких автомобилей, часть из которых будет выпущена в формате трекового гиперкара без сертификации для дорог общего пользования.