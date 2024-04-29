Отец Макса Ферстаппена отреагировал на новости о возможном уходе сына из «Ред Булл»

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, прокомментировал новости об интересе некоторых команд Формулы-1 к его сыну. Ранее сообщалось, что Макса хотел бы видеть в «Мерседесе» его руководитель Тото Вольф.

«Я думаю, все очень хотят заполучить Макса. Однако в данный момент, как мне кажется, у Макса всё в порядке. В его распоряжении есть быстрая машина. Но да, мы должны смотреть дальше, с прицелом на 2026 год. Сейчас мы сохраняем спокойствие. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Йоса издание Racingnews365 со ссылкой на RaceXpress.

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Ранее Йос прокомментировал слухи о предстоящем уходе руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи.