Одна из редчайших Lamborghini выставлена на аукцион. За неё дают $ 2,5 млн, но этого мало

На онлайн-аукцион SBX Cars выставлен редкий родстер Lamborghini Veneno — итальянская компания выпустила всего девять таких машин. Торги продлятся до 9 мая, а за автомобиль уже предлагают $ 2,5 млн. При этом на странице лота на SBX Cars отмечается, что этой суммы недостаточно — резервная цена ещё не пройдена.

Lamborghini Veneno Roadster Фото: SBX Cars

Lamborghini Veneno была представлена на Женевском автосалоне 2013 года. Автомобиль создавался как дорожная интерпретация гоночного прототипа. Под капотом у спорткара 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 750 лошадиных сил. Кузов разработан с целью оптимизации воздушных потоков и улучшения аэродинамики — внимание на себя обращают массивное заднее антикрыло и расположенный перед ним плавник.

Lamborghini Veneno Roadster Фото: SBX Cars

В 2014 году в Lamborghini представили Veneno Roadster, который технически идентичен стандартной модели, однако весит на 50 килограммов больше из-за того, что часть компонентов была усилена.

До 100 км/ч Veneno Roadster разгоняется за 2,9 секунды — на 0,1 секунды медленнее стандартной Veneno. При этом он обладает той же максимальной скоростью — 355 км/ч.

Lamborghini Veneno Roadster Фото: SBX Cars

В общей сложности в Lamborghini построили 13 экземпляров Veneno: четыре купе и девять родстеров, один из которых и выставлен на SBX Cars. Отметим, что стоимость нового Veneno у Lamborghini составляла $ 4 млн. По данным Forbes, это был самый дорогой серийный автомобиль, выпущенный в 2014 году.