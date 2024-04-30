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Фабрега сомневается, что Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл» в 2026-м

Фабрега сомневается, что Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл» в 2026-м
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Известный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега высказал предположение о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен покинет австрийскую команду к 2026 году.

«Лично я, оказавшись на месте Макса, не стал бы уходить из команды, где есть машина, с которой можно победить в сезоне-2025. Однако если вы спросите меня про 2026-й, то тут я не уверен! Я не стал бы ставить деньги на то, что Ферстаппен останется», — сказал Фабрега в подкасте F1 Nation.

Напомним, в настоящий момент после пяти Гран-при Ферстаппен располагается на первой строчке в общем зачёте пилотов со 110 очками. У его ближайшего преследователя, товарища по команде Серхио Переса, 85 баллов. Третье место с 76 очками занимает монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

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