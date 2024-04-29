Гендиректор «Игора Драйв» призовёт Liberty Media разбанить российские IP на сайте Ф-1

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов прокомментировал действия владельцев коммерческих прав на Формулу-1 Liberty Media по отношению к российским болельщикам. С 2022 года официальный сайт Формулы-1 заблокирован для российских IP, а на YouTube-канале чемпионата также стоит географическая блокировка для пользователей из России.

«Liberty — левацкая организация, поэтому она действует согласно американской левацкой политике, которой пропитана половина Штатов. Я, конечно, обращение ей отправлю, но с учётом наших общих напряжённых отношений сомневаюсь, что будет какой-то результат. Но весточку направим!» — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.