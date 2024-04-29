Кристиан Хорнер высказался о предстоящем Гран-при Майами

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о предстоящем Гран-при Майами. Он состоится с 3 по 5 мая.

«Это не самая лучшая трасса в мире, но событие само по себе фантастическое. Майами — особенное место для гонок. Второй год там был лучше первого, и я не сомневаюсь, что третий год будет ещё лучше», — приводит слова Хорнера Motorsport Germany.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. На втором месте находится итальянская команда «Феррари», на счету которой 151 балл. Топ-3 замыкает «Макларен», у которого 96 очков.

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Ранее мнением о «Ред Булл» поделился бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер.