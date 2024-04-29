Джордж Расселл опубликовал фото с отдыха в США

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл опубликовал в социальных сетях фотографии с отдыха в Лос-Анджелесе (США).
Фото: из личного архива Джорджа Расселла
Фото: из личного архива Джорджа Расселла
Фото: из личного архива Джорджа Расселла
Фото: из личного архива Джорджа Расселла
После пяти этапов Расселл занимает седьмое место в личном зачёте пилотов, британец ни разу не смог подняться на подиум, показав лучший результат на Гран-при Бахрейна, где занял пятое место. Лидирует трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.
Напомним, с 3 по 5 мая в Майами пройдёт шестой этап Формулы-1 в сезоне-2024.