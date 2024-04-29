Экклстоун: между Хэмилтоном и Вольфом не было доверительных отношений, это очевидно

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об уходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Странное, очень странное решение. Тото стал намного больше рассчитывать на него, хотя они оба сблизились по эгоистичным причинам. Я не думаю, что между ними когда-либо были отношения, в которых можно было бы довериться, это очевидно, вот почему Хэмилтон решил уйти внезапно.

Да, это был большой сюрприз, я не понимаю, зачем он сделал это на годовом уведомлении. Почему он не отложил это?» — приводит слова Экклстоуна издание Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари». По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.