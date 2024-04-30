Том Коронель: Ферстаппену больше не нравится в «Ред Булл»

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель высказал мнение, что его соотечественник пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен больше не получает удовольствия от нахождения в австрийской команде.

«Я вижу, что фактор веселья потихоньку прошёл. Макс сейчас просто занимается своим делом. Ему больше не нравится в «Ред Булл». Это видно на основании многих факторов, и это единственное, на что я обращаю внимание», — приводит слова Коронеля Racingnews365.

Напомним, в настоящий момент после пяти Гран-при Ферстаппен располагается на первой строчке в общем зачёте пилотов со 110 очками. У его ближайшего преследователя, товарища по команде Серхио Переса, 85 баллов. Третье место с 76 очками занимает монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

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