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Гендиректор «Игора Драйв»: сомневаюсь, что позиция по MotoGP вдруг станет пророссийской!

Гендиректор «Игора Драйв»: сомневаюсь, что позиция по MotoGP вдруг станет пророссийской!
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Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов ответил, есть ли сейчас смысл для российских промоутеров и трасс вести какие-либо предварительные переговоры о возвращении этапов международных гоночных серий.

«На коммерческом уровне я смысла в таких диалогах сейчас не вижу. С Формулой-1 мы там же, где и находились: они ушли, хлопнув дверью, деньги не возвращают. Учитывая, что «Дорна» недавно продалась «Либерти», сильно сомневаюсь, что позиция по MotoGP и Мировому супербайку вдруг станет пророссийской!

Глобально же, в моём понимании, это потепление отношений должно подкрепляться работой федераций. Как бы сильно ни хотели две коммерческие организации договориться и провести этап в России, любой официальный чемпионат подконтролен ФИА или ФИМ. Пока на этом спортивно-политическом уровне не будет найдено решение, все коммерческие договорённости бессмысленны, так что разговаривать надо на уровне выше.

Но вообще у нас сейчас абсолютно уникальная возможность заниматься собой. У нас очень сильная поддержка министерств и ведомств по развитию наших национальных серий, по повышению интереса к автоспорту. Поэтому… Они же сами ушли? Ну вот пусть сами и приходят. Это моё личное мнение, но я смотрю на это вот так», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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