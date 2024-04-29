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Гюнтер Штайнер высказался о возможности возглавить новую команду Формулы-1

Гюнтер Штайнер высказался о возможности возглавить новую команду Формулы-1
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможности вернуться в Формулу-1.

«Сейчас у меня появилась возможность оценивать других. Я могу видеть, что делают люди, и понимаю, что хотел бы сделать я сам. Я не гонюсь за следующей должностью руководителя команды. Если у меня такая возможность появится, если будет какой-то подходящий проект, который я смогу реализовать, то я это сделаю», — приводит слова Штайнера The Athletic.

Напомним, Штайнер покинул «Хаас» 10 января 2024 года. Вместо него новым руководителем команды стал Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

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