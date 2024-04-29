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Отец Макса Ферстаппена отреагировал на слухи об уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл»

Отец Макса Ферстаппена отреагировал на слухи об уходе Эдриана Ньюи из «Ред Булл»
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, прокомментировал слухи о предстоящем уходе руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи из австрийской команды.

«Обычно я не даю никаких комментариев в таких ситуациях. Что мне сказать по этому поводу? Я ничего об этом не знаю. Между ними заключён контракт, а что будет дальше, посмотрим. Я ничего не могу сказать. Конечно, все мы знаем, что Эдриан сделал и насколько он хорош», — приводит слова Йоса Racingnews365 со ссылкой на RaceXpress.

Ранее сообщалось, что Эдриан якобы недоволен положением дел в австрийской команде. Говорилось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер будто бы желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1.

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