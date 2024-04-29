Марко: сейчас мы вправе сказать, что машина «Ред Булл» быстра на любых трассах

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл промежуточные итоги после успешного начала сезона. Напомним, австрийская команда выиграла четыре из пяти прошедших Гран-при.
«Пять уикендов, пять разных трасс, пять поул-позиций у Макса Ферстаппена и четыре победы. На данный момент мы вправе сказать, что наша машина быстра на любых трассах.
Взлёты и падения конкурентов? Это меня радует, поскольку это означает, что наше преимущество растёт, ведь позади нас всегда финиширует кто-то другой. В Китае мы были поражены тем, что Ландо стал вторым», — приводит слова Марко издание Speedweek.
Кубок конструкторов (топ-5):
1. «Ред Булл» — 195 очков.
2. «Феррари» — 151.
3. «Макларен» — 96.
4. «Мерседес» — 52.
5. «Астон Мартин» — 40.