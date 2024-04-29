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Марко: сейчас мы вправе сказать, что машина «Ред Булл» быстра на любых трассах

Марко: сейчас мы вправе сказать, что машина «Ред Булл» быстра на любых трассах
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл промежуточные итоги после успешного начала сезона. Напомним, австрийская команда выиграла четыре из пяти прошедших Гран-при.

«Пять уикендов, пять разных трасс, пять поул-позиций у Макса Ферстаппена и четыре победы. На данный момент мы вправе сказать, что наша машина быстра на любых трассах.

Взлёты и падения конкурентов? Это меня радует, поскольку это означает, что наше преимущество растёт, ведь позади нас всегда финиширует кто-то другой. В Китае мы были поражены тем, что Ландо стал вторым», — приводит слова Марко издание Speedweek.

Кубок конструкторов (топ-5):

1. «Ред Булл» — 195 очков.
2. «Феррари» — 151.
3. «Макларен» — 96.
4. «Мерседес» — 52.
5. «Астон Мартин» — 40.

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