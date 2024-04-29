Промоутер Гран-при России потребует проценты за невозвращённый взнос за этап 2022 года

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов рассказал, произошли ли какие-то подвижки с возвратом промоутерского взноса за Гран-при России Формулы-1 2022 года. После отмены этапа Liberty Media отказалась вернуть взнос за Гран-при компании-промоутеру «Росгонки» из-за введённых против России санкций.

«Изменилась ли ситуация с выплатой «Росгонкам» взноса? Ничего не меняется. Естественно, мы бьёмся, предпринимаем определённые действия, работаем с юристами, но пока ситуация такая: «притырили», как сказал Андрей Леонидович Костин! Мне очень нравится эта цитата. Их позиция: мы бы рады вернуть, но вы все под санкциями, переводы закрыты, поэтому извините, ждите.

Можно ли будет потребовать с «Либерти» проценты? Конечно. А как иначе? Эти деньги могли бы работать на наше благо», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.