Браун: Алонсо вообще не замедлился, дал бы ему машину «Макларена» в любой день

Глава «Макларена» Зак Браун высказался о долголетии двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, выступающего за команду «Астон Мартин».

«Я не считаю, что Алонсо и Хэмилтону легко, такое можно увидеть и в других видах спорта, но такое случается только с легендами. У них непревзойдённая трудовая этика, они сосредоточены и настроены. Фернандо очень впечатляет.

Он вообще не замедлился, у него выдающееся мастерство, и я отлично знаю, что Фернандо не думает ни о чём, кроме гонок. Возможно, парни постарше начинают сбиваться с пути, потому что начинают сосредотачиваться на вещах вне гонок.

Если это не работает для каждого, то определённо работает для Фернандо Алонсо. Я бы дал ему нашу машину в любой день», — сказал Браун в подкасте Drive to Wynn.