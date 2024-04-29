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Зафнауэр назвал пилота, который мог бы бросить вызов Ферстаппену

Зафнауэр назвал пилота, который мог бы бросить вызов Ферстаппену
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Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр назвал пилота Формулы-1, который, по его мнению, смог бы составить конкуренцию трёхкратному чемпиону мира, голландцу Максу Ферстаппену.

«У Ф-1 есть новые поклонники из-за Netflix, которые только появились — но не уйдут ли они из-за того, что Макс постоянно выигрывает? У меня нет ответа на этот вопрос. Однако мы должны отдавать должное Максу за его талант, а не ругать.

Кого бы я поставил против Макса? Я люблю Льюиса, но он находится на другом этапе своей карьеры. Я бы выбрал Ландо», — приводит слова Зафнауэра издание Daily Mail.

Ранее в сети появилось фото Норриса с травмированным лицом на праздновании Дня короля в Амстердаме.

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