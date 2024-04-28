Ральф Шумахер назвал «очень интересный вариант» для Сайнса после ухода из «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер считает, что гонщик «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший имеет все шансы на продолжение карьеры в «Ауди».

«Следующий год будет тяжёлым для Нико Хюлькенберга и его напарника. И я могу предположить, что основным кандидатом является Карлос Сайнс.

У Сайнса будет не так уж и много вариантов, если Ферстаппен не уйдёт. К тому же, я не думаю, что «Ред Булл» так уж сильно заинтересован в нём, так что «Ауди» очень, очень интересный вариант для него», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Напомним, Карлос Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона, а его место займёт семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, в настоящий момент выступающий за «Мерседес».