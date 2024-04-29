«Феррари» показала специальные шлемы пилотов к Гран-при Майами

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила специальные шлемы пилотов Шарля Леклера и Карлоса Сайнса к предстоящему Гран-при Майами.

Шлем Леклера:

Фото: Соцсети «Феррари»

Шлем Сайнса:

Фото: Соцсети «Феррари»

Ранее стало известно, что «Скудерия» изменит традиционную расцветку на этапе в США и выступит с особой ливреей, к которой добавит светло-синие тона. Комбинезоны гонщиков также получили голубой цвет.

Напомним, Гран-при Майами состоится с 3 по 5 мая. В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 баллов.

Ранее четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель во время интервью на talkSPORT охарактеризовал нынешних и бывших пилотов Формулы-1 одним словом.