На «Игора Драйв» рассказали о важной перестройке на трассе

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов рассказал об изменениях на спортивном объекте.

«В прошлом году приходилось ставить шиканы на длинных прямых, чтобы классическая техника могла сбросить скорость. Мы провели серьёзную работу с Комитетом трасс и безопасности РАФ и получили омологацию, которая позволяет нам в рамках одного уикенда работать как на длинной, так и на короткой конфигурации.

Раньше можно было использовать только один вариант, потому что требовалась серьёзная перестройка зоны поворотов 13 и 13А. Мы доработали трассу в межсезонье, и теперь, например, «Туринг» в РСКГ можно ехать по длинной конфигурации, а сразу после него исторический кубок — по короткой. Прежде для изменения конфигурации требовалось, условно, полдня работы, но теперь мы доработали эту зону — достаточно просто переставить конусы», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.