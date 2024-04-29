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Штайнер: Хэмилтон не ушёл бы из «Мерседеса», если бы Вассёра не было в «Феррари»

Штайнер: Хэмилтон не ушёл бы из «Мерседеса», если бы Вассёра не было в «Феррари»
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Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер считает, что одной из главных причин перехода семикратного чемпиона британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» стало присутствие в итальянской команде французского специалиста Фредерика Вассёра.

«Хэмилтон и Вассёр очень хорошо знают друг друга, это одна из причин, почему Льюис оказался в «Феррари». У них очень хорошие отношения, и я не думаю, что Льюис покинул бы «Мерседес», если бы Фреда не было в «Феррари». Думаю, им будет очень комфортно.

Очевидно, если «Феррари» не добьётся успеха, это станет проблемой, но она уже оказывалась в подобной ситуации. Думаю, что у неё хороший шанс на успех», — сказал Штайнер в подкасте Nailing the Apex.

Ранее Вассёр назвал преимущества, которые получит «Феррари» после перехода Хэмилтона.

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